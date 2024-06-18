Развращал школьниц: маршрутчика-педофила поймали на Кубани

В Краснодарском крае правоохранители задержали водителя маршрутки, который приставал к несовершеннолетним девочкам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

В ведомстве уточнили, что надругательства происходили в поселке Ильском Северского района. Мужчина развращал девочек в возрасте от 11 до 14 лет на конечной остановке общественного транспорта. Следствие зафиксировало пять противоправных эпизодов в отношении несовершеннолетних в период с января по май текущего года.

Обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Проводятся судебные экспертизы.

Если вину мужчину докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в подмосковных Химках задержали владельца табачного магазина, который заманивал к себе домой девочек дорогими подарками.

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