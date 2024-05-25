Безоговорочно признал сотни случаев насилия: бывшего священника приговорили к колонии за педофилию
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Суд во Франции вынес приговор бывшему 64-летнему священнослужителю, который признался в педофилии. За сотни случаев домогательств он получил 17 лет колонии, передает телеканал BFMTV.
Дело экс-священника рассматривал суд присяжных. Во время заседания мужчина признался в том, что в период с 1990 по 2002 год он совершал развратные действия в отношении мальчиков.
За более чем 10 лет преступной практики служитель церкви сотни раз домогался несовершеннолетних. За это его приговорили к 17 годам колонии. Отмечается, что первые десять лет осужденный не сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.
Ранее сообщалось, что педофил затащил школьницу в черный седан на проселочной дороге и изнасиловал. После случившегося мужчину оперативно задержали полицейские.