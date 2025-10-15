Разрезали одежду ножом: школьники силой раздели шестилетнего мальчика на детской площадке

В Ленинградской области несовершеннолетние угрожали шестилетнему мальчику, игравшему в песочнице. Школьники заставили его раздеться и не давали уйти.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, мальчики играли на детской площадки. Внезапно школьники нашли в песке закопанный нож и решили пошутить над ребенком: они заставили его снять комбинезон, а после срезали ножом остальную одежду.

Родители ребенка узнали о случившемся и обратились в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

