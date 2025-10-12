Избили официантку и вынесли китайские блюда: банда школьников с оружием ограбила кафе во Владивостоке

Прокуратура начала проверку по факту разбойного нападения на кафе во Владивостоке. Банда школьников избила работницу заведения и вынесла китайские блюда, передает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, около 10 подростков 13–15 лет ворвались в кафе на улице Ватутина. Школьники в масках и предметом, похожим на пистолет, стали угрожать официантке, а после избили ее.

Вместо денег несовершеннолетние хулиганы схватили коробки с продуктами, а затем скрылись в неизвестном направлении. Очевидцы рассказали, что это не первый случай с участием этой банды. Подростки уже похищали блюда у работников кафе, но в этот раз они впервые применили силу.

Еще одна банда юных хулиганов орудует в Ленинградской области. Последней жертвой подростков стал мужчина с инвалидностью.