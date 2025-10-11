Квартира была вся в крови: няня ошпарила кипятком ребенка и изувечила кота

Няня в Москве ошпарила кипятком двухлетнего ребенка и пыталась изувечить кота, который встал на его защиту.

Мама пострадавшего рассказала Telegram-каналу Baza, что все произошло, когда она отлучилась на занятие в автошколу. Спустя полчаса после ухода няня позвонила женщине и сказала, что квартира вся в крови. Вернувшись домой, москвичка застала сына в слезах и кота, у которого был сломан хвост и клык.

Как выяснилось, няня ошпарила мальчика во время банных процедур. Крик ребенка услышал кот: он прибежал в ванную и начал мешаться под ногами. Женщина на нервах отшвырнула животное, и между ними завязалась драка. В итоге она сломала палец, а питомец семьи получил ушибы, перелом хвоста и потерял клык. Няня после случившегося начала угрожать семье тем, что добьется его усыпления.

Семья уволила няню и восстанавливается после потрясения. Мама пострадавшего ребенка утверждает, что больше не будет пользоваться услугами бебиситтеров.

