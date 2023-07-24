Разозлила одна привычка: мужчина посадил сожительницу на цепь вместо собаки

В Пензенской области мужчина посадил 42-летнюю сожительницу на цепь вместо собаки, чтобы отучить пить. Житель нашел дома пустые бутылки и пришел в ярость. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данным источника, все произошло в Шемышейском районе. Мужчина разозлился, когда увидел дома пустые бутылки от алкогольных напитков и решил наказать избранницу. Он поссорился с ней и начал угрожать расправой, а после посадил ее на цепь вместо собаки. Отмечается, что мужчина отпустил питомца и застегнул собачью цепь, которая была на столбе во дворе, на шее сожительницы.

Правоохранители узнали о случившемся и задержали хозяина дома. На допросе он признался, что сделал это для того, чтобы отучить любимую от выпивки. В отношении него возбуждены уголовные дела за угрозу жизни и незаконное лишение свободы.

Похожая история произошла в Москве. Жителей одного из домов Восточного Бирюлева встревожили крики. Женщина завала на помощь, уверяя, что ее «заковали в цепи».

Поднятый по тревоге полицейский наряд установил квартиру, откуда доносился шум. Открывший оперативникам владелец пояснил: это недоразумение. По его словам, сделал он это ради ее же пользы.

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