Москвич подал иск на 30 миллионов к бывшей жене, заразившей его ВИЧ

47-летний москвич подал новый иск к бывшей жене, заразившей его ВИЧ. Он потребовал 30 млн рублей в качестве компенсации за лечение с расчетом на 25 лет.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Адвокат потерпевшего Олег Солдатов сообщил: «Сюда вошли оплата лекарств, лечения, санаторно-курортное пребывание, и за прошлый, и на будущий период, с расчетом на 25 лет».

Защитник отметил, что женщина «не бедная дама». Истец хочет, чтобы она «компенсировала его страдания», насколько это возможно.

Ранее суд вынес обвинительной приговор – ей назначили 3 года лишения свободы условно. Женщине запретили покидать место жительства, она должна возместить адвокатские расходы в размере 532 тыс. рублей.

Напомним, мужчина узнал о ВИЧ у жены спустя три года брака. Супруга рассказала ему, что стояла на учете с 2000 года. Тогда он сдал анализы и получил положительный результат.

Супруги подали на развод, но договорились, что женщина оплатит ВИЧ-терапию. Спустя время женщина начала отношения с новым мужчиной и перестала исполнять устные договоренности. Тогда бывший муж обратился в суд, было возбуждено уголовное дело.

Женщина утверждала, что он знал о ВИЧ. Но мужчина смог опровергнуть ее слова и привел веские аргументы: в частности, предоставил запись диктофона, сделанную после получения результатов анализа. Он спрашивал, как супруга могла с ним так поступить. Та списала все на собственную «бездумность». В пользу истца сыграл тот факт, что его первая жена не была инфицирована. Он расстался с ней незадолго до романа с больной ВИЧ женщиной.

Ранее адвокат Екатерина Антонова рассказала, как подать в суд на супруга за заражение половыми инфекциями.