«Заковал для её же пользы»: 37-летний москвич посадил бывшую жену на цепь

11 января жителей одного из домов Восточного Бирюлева встревожили крики. Женщина завала на помощь, уверяя, что ее «заковали в цепи».

Поднятый по тревоге полицейский наряд установил квартиру, откуда доносился шум. Открывший оперативникам владелец пояснил: это недоразумение. По его словам, сделал он это ради её же пользы.

Выяснилось: бывшая супруга сама обратилась к нему с просьбой отвезти ее в наркологический диспансер, чтобы избавить от алкогольной зависимости. 37-летний москвич согласился, но сначала привез женщину к себе в квартиру, где его ждали неотложные дела.

Вскоре выяснилось, что его срочно вызывают на работу. Опасаясь, что в его отсутствие женщина вскроет домашний бар и злоупотребит спиртным, экс-супруг связал ее стальной цепью.

Сообщается, что полицейские, выслушав эту версию, освободили потерпевшую. И начали расследование.