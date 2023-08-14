Размахивающий саблей москвич случайно ранил мать во время конфликта с соседом

В Москве мужчина случайно ранил мать саблей. Все случилось, когда житель спорил со своим соседом. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, в ходе соседских разборок пострадала 66-летняя женщина. Она находилась рядом, когда ее сын ругался с другим мужчиной. Отмечается, что все произошло днем 12 августа в доме на улице Павла Андреева.

В какой-то момент житель взял саблю и начал угрожать оппоненту. Но он не заметил, что рядом была мать. Мужчина случайно ранил родственницу оружием.

Сообщается, что у женщины нет претензий к сыну, а вот сосед решил написать на него заявление. Правоохранителям придется устанавливать все подробности случившегося.

Ранее мы писали о том, как в Ростовской области 33-летний мужчина забил 61-летнюю мать молотком. По информации источника в правоохранительных органах, он боялся, что пенсионерка оставит квартиру не ему, а сиделке.

Еще одна подобная история произошла в Подмосковье. Там 19-летний парень убил мать ударом ножом в шею из-за личной неприязни. Между россиянкой и ее сыном уже давно были довольно напряженные отношения. Отмечается, что между ними была личная неприязнь, из-за которой и вспыхнула последняя ссора. Из-за разборок с матерью житель Подмосковья настолько разозлился, что решил расправиться с родительницей.