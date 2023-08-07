Боялся, что отпишет квартиру сиделке: в Ростовской области 33-летний мужчина забил мать молотком

В Ростовской области 33-летний мужчина забил 61-летнюю мать молотком. По информации источника в правоохранительных органах, он боялся, что пенсионерка оставит квартиру не ему, а сиделке.

Подробнее об этом сообщает сайт kp.ru.

Собеседник издания рассказал, что между родственниками всегда были непростые отношения. Женщина тяжело болела, а сын сидел на шее у матери, не работал.

Они ссорились. Конфликты участились, когда женщина и вовсе стала лежачим инвалидом.

Мужчина не ухаживал за женщиной, и та наняла сиделку. Они очень подружились и сын стал подозревать, что может остаться без наследства.

«Боялся, что … сиделке квартиру в наследство оставит», - сказал источник и добавил, что мужчина схватился за молоток и несколько раз ударил мать.

В результате женщина скончалась на месте. Ее сын задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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