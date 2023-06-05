В Подмосковье 19-летний парень убил мать ударом ножом в шею из-за личной неприязни

В подмосковном Воскресенске 19-летний юноша напал с ножом на мать в ходе конфликта. Разозленный молодой человек ударил женщину в горло. Рана оказалась смертельной. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный СК.

По информации издания, убийство было совершено 4 июня. Между россиянкой и ее сыном уже давно были довольно напряженные отношения. Отмечается, что между ними была личная неприязнь, из-за которой и вспыхнула последняя ссора. Из-за разборок с матерью житель Подмосковья настолько разозлился, что решил расправиться с родительницей. Вогнанный в шею нож не оставил 47-летней женщине шанса на спасение.

Скрываться от правосудия юноша не стал. Убив мать, он направился в полицию и сообщил о совершенном преступлении. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. На данный момент для него выбирают меру пресечения. Также подозреваемого планируют отправить на психолого-психиатрические экспертизы.

Ранее на Камчатке 16-летний подросток изрезал пьяного отца. Отмечается, что мальчик напал на родителя, чтобы защитить себя и мать, так как мужчина собирался его побить. Ранения у россиянина оказались не смертельными. Он выжил, и теперь с ним будут разбираться сотрудники полиции, так как выяснилось, что он годами применял насилие к ребенку.