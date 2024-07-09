Разгневанный зять скинул лежачую тещу с балкона пятого этажа в Приморье

Житель Приморского края жестоко расправился с лежачей тещей. Мужчина сбросил 84-летнюю женщину с балкона пятого этажа в Артеме.

Как сообщает 360.ru, женщина была прикована к кровати и нуждалась в постоянном уходе. Зять решил избавиться от тяжелобольной тещи, скинув ее с окна.

При падении пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчину поместили под стражу на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

До этого в Санкт-Петербурге ребенок выпал из окна детской поликлиники. Несчастный случай произошел в детском поликлиническом отделении №1 на улице Кораблестроителей.

Также мы писали, что мать с трехлетним ребенком выпали из окна в центре Петербурга и приземлились на соседский балкон. Их госпитализировали с множественными травмами.