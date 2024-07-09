Ребенок выпал из окна детской поликлиники в Санкт-Петербурге
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Ребенок выпал из окна детской поликлиники на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Несчастный случай произошел в детском поликлиническом отделении №1 на улице Кораблестроителей. По предварительным данным, мальчик вылез в окно на лестнице между вторым и третьим этажом, когда мать отвлеклась. В результате ребенок упал на козырек этажом ниже.
Мальчика экстренно достаивли в детскую больницу Святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали ему перелом затылочной кости, передает интернет-издание Фонтанка.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
Ранее Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о беременности балерины Анастасии Волочковой. Певец пообещал сдать ребенка в детский дом, потому что в Москве сиротам дают жилье. Шаляпин добавил, что готов приезжать к нему и фотографироваться для соцсетей.