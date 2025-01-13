Разбивший голову 47-летний москвич отправил семье селфи перед смертью

Разбивший голову об лед 47-летний москвич отправил семье селфи перед смертью. Об этом сообщает mk.ru.

Житель Москвы погиб во время обработки от наледи дачного участка в Ступино. Получив травму головы и заметив кровотечение, мужчина не стал вызывать скорую помощь. Он самостоятельно обработал рану и перемотал голову подручными средствами, а затем сделал селфи и отправил его жене. Он сообщил супруге, что чувствует себя хорошо.

Родственники обеспокоились, когда москвич перестал выходить на связь. На следующий день жена и сестра отправились на дачу и нашли его мертвым.

По словам врачей, смерть наступила в результате травмы головы, которую он получил во время падения.

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