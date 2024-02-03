Идут поиски, пока результаты тщетны: мужчину унесло на льдине вниз по Енисею

Сотрудники правоохранительных органов рассказали о мужчине, который застрял на льдине посреди Енисея в Красноярском крае. Сейчас его пытаются найти и спасти специалисты экстренных служб, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

В МВД журналистам сообщили, что им поступило обращение о нахождении человека в опасности. Женщина, очевидица событий, заявила, что некий мужчина дрейфует на льдине посреди Енисея.

Предполагается, что незнакомца на огромной поверхности унесло течением реки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как льдина все дальше удаляется от берега.

В настоящий момент на поиски мужчины брошены силы спасателей. Сотрудники экстренных служб делают все возможное, чтобы найти его, однако пока результаты тщетны.

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