Идут поиски, пока результаты тщетны: мужчину унесло на льдине вниз по Енисею
© Freepik
Сотрудники правоохранительных органов рассказали о мужчине, который застрял на льдине посреди Енисея в Красноярском крае. Сейчас его пытаются найти и спасти специалисты экстренных служб, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.
В МВД журналистам сообщили, что им поступило обращение о нахождении человека в опасности. Женщина, очевидица событий, заявила, что некий мужчина дрейфует на льдине посреди Енисея.
Предполагается, что незнакомца на огромной поверхности унесло течением реки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как льдина все дальше удаляется от берега.
В настоящий момент на поиски мужчины брошены силы спасателей. Сотрудники экстренных служб делают все возможное, чтобы найти его, однако пока результаты тщетны.
Ранее сообщалось, что в Москве годовалая девочка попала в больницу с проломленным черепом. На голову ребенку упала сосулька.