Две недели лечился дома: старушка устала от шумного школьника и разбила ему голову тростью

Несовершеннолетний житель Каменска-Уральского получил травму в результате конфликта с пенсионеркой. Пожилая женщина ради тишины ударила подростка 13-14 лет тростью по голове, передает Telegram-канал Ural Mash.

Старушка и мальчик повстречались на общем балконе дома на бульваре Парижской Коммуны. Пенсионерка ворвалась туда после того, как услышала громкий разговор двух несовершеннолетних приятелей. Чтобы школьники перестали шуметь, пожилая жительница Урала ударила одного из них тростью по голове.

Пострадавший подросток получил серьезную травму. Ему пришлось две недели лечиться дома. Полицейские, по данным СМИ, приняли заявление родителей мальчика, но результатов проверки не предоставили, хотя с момента обращения прошел уже месяц. Пенсионерка, которая радикальным способом борется с нарушителями тишины в доме, и раньше бросалась на людей. Об этом журналистам рассказали другие жильцы.

Ранее в Москве скончалась 69-летняя пенсионерка, подозреваемая в организации убийства сына. Незадолго до смерти ей продлили арест.