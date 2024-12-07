Спасли учителя: россиянин изнасиловал 12-летнюю падчерицу и надругался над ее сестрой
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В Санкт-Петербурге отчима обвиняют в изнасиловании 12-летней падчерицы и надругательствах над ее 11-летней сестрой. О случившемся узнала учительница пострадавших.
12-летняя девочка рассказала об изнасиловании учительнице. Также она поставила в известность о противоправных действиях отчима в отношении ее сестры, сообщил источник РЕН ТВ.
Сотрудники школы, в которой учится пострадавшая, рассказали обо всем правоохранительным органам.
На данный момент мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
До этого в Красноярске мужчина накачал 9-летнюю девочку наркотиками и надругался, снимая все на камеру. Отмечается, что насильнику вменяют сразу несколько обвинений, приговор огласят 11 декабря 2024 года. Ему грозит пожизненный срок.
Также мы писали, что в Нижегородской области мужчина надругался над дочерью, пока жена была в роддоме.