Спасли учителя: россиянин изнасиловал 12-летнюю падчерицу и надругался над ее сестрой

В Санкт-Петербурге отчима обвиняют в изнасиловании 12-летней падчерицы и надругательствах над ее 11-летней сестрой. О случившемся узнала учительница пострадавших.

12-летняя девочка рассказала об изнасиловании учительнице. Также она поставила в известность о противоправных действиях отчима в отношении ее сестры, сообщил источник РЕН ТВ.

Сотрудники школы, в которой учится пострадавшая, рассказали обо всем правоохранительным органам.

На данный момент мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Красноярске мужчина накачал 9-летнюю девочку наркотиками и надругался, снимая все на камеру. Отмечается, что насильнику вменяют сразу несколько обвинений, приговор огласят 11 декабря 2024 года. Ему грозит пожизненный срок.

Также мы писали, что в Нижегородской области мужчина надругался над дочерью, пока жена была в роддоме.