27-летний россиянин надругался над дочерью, пока жена рожала

В Нижегородской области отец надругался над 7-летней дочерью. Матери в этот момент дома не было - она рожала. Мужчина признался в совершении преступления.

Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Красных Баках. 27-летний мужчина остался с тремя детьми – жена находилась в роддоме. Будучи наедине с 7-летней дочерью, он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Предположительно, в этот момент он был пьян. О мужчине также известно, что он имеет судимость.

Заявление в полицию подала его 29-летняя жена. Мужчина задержан и допрошен, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина надругался над 16-летней школьницей в торговом центре.