Россиянин накачал 9-летнюю девочку наркотиками и три часа издевался над ней

В Красноярске мужчина накачал 9-летнюю девочку наркотиками и надругался, снимая все на камеру. Преступление произошло 3 ноября 2023 года, но СМИ узнали о нем только сейчас, так как дело было связано с несовершеннолетним ребенком. Подробности сообщает Kp.ru.

47-летний житель принял запрещенные вещества и нашел жертву – ею стала девятилетняя девочка, которая шла домой. Он попросил у ребенка воды, а та впустила мужчину в квартиру. Он набросился на девочку, накачал ее наркотиками и издевался на протяжении трех часов. Все происходящее он снимал на видео.

Отмечается, что насильнику вменяют сразу несколько обвинений, приговор огласят 11 декабря 2024 года. Ему грозит пожизненный срок.

СМИ выяснили, что он ранее уже был судим по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Оказалось, что в 2019 году его приговорили к трем годам и шести месяцам за грабеж. Мужчина напал на ребенка и украл у него телефон, а также забрал нижнее белье. Это случилось несколько лет назад в подъезде дома. Тогда жертвой стал мальчик школьного возраста. Нападавшего спугнул случайный прохожий, поэтому он сбежал, но унес трусы ребенка и смартфон.

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