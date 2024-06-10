Раскрыты личности выпавших с седьмого этажа в Москве матери с сыном

Раскрыты личности матери с сыном, которые утром 10 июня выпали с седьмого этажа в Москве. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, погибший девятиклассник был отличником в школе и играл в детской ЛФЛ. Мальчика обнаружили свисающим из окна элитного ЖК «Долина грез» на Крылатской улице. 53-летняя мать школьника схватила его за ноги, однако не смогла удержать и выпала вместе с ним.

Уточняется, что мать воспитывала мальчика в одиночку, отец участия не принимал. Семья переехала в ЖК лишь около года назад, до этого квартиру они сдавали. Жильцы дома замечали погибшего лишь в компании матери – найти друзей на новом месте ему не удалось.

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