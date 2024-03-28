Раскрыты детали смерти друга задержанного актера Алексея Яничева

Родные погибшего друга актера Алексея Яничева, который подозревается в неумышленном убийстве товарища, поделились подробностями смерти мужчины. Об этом пишет mk.ru.

Оказалось, что перед трагедией в ноябре минувшего года компания из пяти человек, в которую входил Яничев и его приятель, встретилась в квартире друзей в Королеве, чтобы пообщаться и употребить спиртное. Актер подружился с товарищем благодаря единому увлечению — катанию на лодках на водохранилище.

Во время общения у друга Яничева, который приехал вместе с женой, возникла неприязнь к артисту на почве ревности. Собственник квартиры призвал друзей прекратить выяснение отношений и разъехаться по домам.

Четверо гостей покинули квартиру и отправились в столичный район Хамовники. Там, в ходе прогулки по Олсуфьевскому переулку, произошла очередная ссора. Друг Яничева в какой-то момент схватил супругу за руку. Резкое действие в адрес женщины заметил артист - он подошел к товарищу и попытался шутливо его успокоить, напрыгнув сзади и прихватив за шею. Мужчины потеряли равновесие и рухнули на землю. Однако во время падения ревнивец сильно ударился головой о бордюр. Травмированный мужчина почувствовал, что его состояние стало резко ухудшаться.

В сопровождении супруги ночью 11 ноября он прибыл в НИИ имени Склифосовского. Пациента экстренно госпитализировали и провели нейрохирургическую операцию. На следующий день родственникам сообщили, что он скончался. Причиной смерти, как рассказали родные, стала остановка сердца.

В итоге правоохранители возбудили против Яничева уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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