Актер из фильма «Любовник» Алексей Яничев случайно задушил друга

Московский актер Алексей Яничев, известный зрителям по роли в фильме «Любовник», признался, что задушил своего друга. При этом он заявил следователям, что совершил убийство случайно.

По данным источника РЕН ТВ, трагедия произошла в ноябре 2023 года в квартире в Хамовниках. Яничев схватил друга обеими руками за шею, повалил на пол и задушил.

«В результате приятель актера скончался», – рассказал собеседник издания.

Осознав, что мужчина не дышит, Яничев вызвал полицию и честно рассказал обо всем, что произошло. В ходе проверки версия актера подтвердилась - правоохранители установили, что он не имел умысла убивать друга.

В итоге Яничева не стали арестовывать и отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 33-летнего жителя Хабаровска задержали за убийство 23-летней невесты спортивными брюками. На допросе мужчина признал вину. Преступление он совершил из ревности.