Подмосковные врачи достали клеща из уха пенсионера

75-летний житель подмосковного Видного обратился в больницу с жалобами на боль и шум в правом ухе. При осмотре у пенсионера обнаружили в ухе клеща - он присосался к барабанной перепонке.

Врачам пришлось залить в ухо пациента раствор перекиси водорода, затем - масло. Дождавшись, когда кровосос погибнет, а челюсти разожмутся, его аккуратно достали пинцетом, чтобы не повредить барабанную перепонку.

«Благодаря тому, что мужчина вовремя обратился за помощью медиков, клещ не успел нанести вред слуху. Пациента уже выписали домой, сейчас он чувствует себя хорошо», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее мы сообщали о том, как школьник из Пыть-Яха попал в больницу в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. Когда мальчика укусил клещ, тот он не рассказал об этом родителям, и узнали об этом только через две недели, поскольку никаких проявлений сперва не было.