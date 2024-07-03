В Москве погиб крановщик, потерявший сознание из-за жары на высоте 200 метров

На стройке в Москве погиб крановщик, который потерял сознание в кабине башенного крана. Его не удалось спасти. Об этом сообщает 360.ru.

Как стало известно источнику, ЧП произошло на юге столицы. Мужчине стало плохо, когда он работал на уровне 32 этажа. Обнаружил его коллега и обратился к медикам. Однако врачи не смогли добраться до него, поэтому потребовалась помощь спасателей.

Telegram-канал SHOT отмечал, что эвакуировать мужчину мешал сильный ветер. Чтобы снять его, был вызван дополнительный боевой расчет с альпинистским снаряжением. Когда же до мужчины добрались, стало известно, что он умер.

По предварительным данным, у крановщика остановилось сердце из-за сильной жары. Точная причина смерти будет сообщена позже после проведения судмедэкспертизы.

Ранее россиянка три раза потеряла сознание в ожидании вылета из Турции. Женщина собиралась вернуться из отпуска в Пермь, но рейс задержали, и людям пришлось находиться в духоте в самолете.