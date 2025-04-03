Раненый боец отправился на СВО без ступни после отказа в протезировании

Участник специальной военной операции (СВО) из Свердловской области отправился на фронт без ступни после отказа в протезировании. Об этом пишет Ura.ru.

Военный получил ранение в зоне боевых действий — ему оторвало нижнюю часть ноги. С подобными травмами, как правило, сталкиваются солдаты, наступившие на противопехотную мину.

По информации источника, участнику СВО отказывают в протезировании. Сам мужчина рассказал, что его несколько месяцев переводили из одной больницы в другую, при этом протез ему не изготовили до сих пор.

«Я больше не могу ждать, потому что время на фронте очень ценно. Поэтому я решил вернуться в ряды Вооруженных сил России», — поделился военнослужащий.

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