Лишившийся обеих рук боец СВО не смог сделать биометрию для нового паспорта

Участник СВО из Азербайджана с позывным Молния лишился обеих рук и не может сделать биометрию для нового паспорта. Об этом пишет Regnum.

По информации источника, мужчина переехал с супругой и двумя детьми в Казань в 2020 году. В российском городе мигрант устроился на работу, позднее сделал регистрацию и до 2022 года занимался работой и воспитанием детей. После начала СВО азербайджанец изъявил желание отправиться на фронт, однако испугался уголовного преследования у себя на родине, где у него остались родственники. Но в минувшем году Иллирим решил навсегда остаться в РФ и поэтому обратился в призывной пункт.

В августе 2024-го мужчина подписал контракт с Минобороны, однако уже в ноябре получил ранение в ДНР. Военного эвакуировали и отвезли в госпиталь Святого Луки в Петербурге. При Иллириме не было никаких удостоверяющих личность документов, он потерял обе ноги и обе руки.

«С декабря он не может получить паспорт. У него хотели взять отпечатки пальцев, но у него остался всего один палец. Отпечатки не стали брать. Позже сетчатку глаза сфотографировали. Сказали, что направят запрос в военкомат Казани, откуда он уходил на СВО. Но вот тишина. Протезирование начать тоже невозможно из-за отсутствия документов», — поделились родственники бойца СВО.

Примечательно, что в Азербайджане Молнии грозит 10 лет тюремного заключения по статье о наемничестве.

Ранее мы писали, что на Урале бойцу СВО со сломанной бедренной костью отказали в выплате за ранение.