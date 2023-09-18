Ранее судимый мужчина задушил жену и бросил ее тело в лесу

В Подмосковье мужчина задушил жену и оставил ее тело в лесу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в Раменском. Тело полуобнаженной девушки было найдено 15 сентября утром. Она лежала недалеко от озера Гидра. Правоохранители прибыли на место и установили, что погибшая 32-летняя жительница села Новое.

Отмечается, что подозреваемый – 35-летний супруг девушки, который ранее уже был судим. Мужчину задержали, он сознался в преступлении. В ближайшее время он будет заключен под стражу.

У покойной остались двое несовершеннолетних детей. Пока нет информации, с кем они будут жить.

Похожая ситуация произошла в индийском штате Одиша. Там 28-летний мужчина разрубил топором на куски новую жену и выбросил останки в реку. Мать девушки позвонила в полицию после того, как мужчина рассказал о пропаже его возлюбленной. Однако полицейские обнаружили, что между супругами произошла серьезная ссора.

Ранее мы писали о том, как в Ленобласти 37-летний мужчина поджег дом нелюбимой тещи. Сообщается, что сумма материального ущерба составила 1,5 млн рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он уже был судим за разбой и изнасилование.