Супруг поссорился с женой и напал на нее с топором

В индийском штате Одиша произошла ужасная трагедия — мужчина, поссорившись с молодой супругой, совершил зверское убийство. Супруг разрубил ее на куски топором и выбросил останки в реку.

Мать девушки позвонила в полицию после того, как мужчина рассказал о пропаже его возлюбленной. Однако полицейские обнаружили, что между супругами произошла серьезная ссора. В один момент 28-летний мужчина напал на свою 22-летнюю жену и задушил ее.

Вскоре преступник осознал свои действия и решил избавиться от тела. Он вынес тело из дома, разрубил его на части топором и выбросил останки в реку. Пара была в браке всего лишь три месяца.

Предварительно, причиной убийства стал отказ женщины отдать свои золотые украшения мужу, который планировал продать их, чтобы начать свой собственный бизнес. Останки девушки так и не были обнаружены.

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