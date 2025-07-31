Радость сменилась ужасом: аттракцион «360 градусов» разломился пополам и рухнул вместе с людьми

В Саудовской Аравии рухнул на пополам аттракцион «360 градусов». На данный момент среди пострадавших числится 23 человека.

По данным местного издания Khaleej Times, ЧП произошло в парке «Грин Маунтин». На опубликованной видеозаписи видно, как несколько молодых людей и женщин наслаждаются катанием. Внезапно центральная опора треснула и рухнула вместе с людьми на землю.

Пострадали в результате случившегося 23 человека, трое из них находятся в критическом состоянии. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

До этого в Алтайском крае женщина погибла, выпав из кабины колеса обозрения в городском парке.

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