Жительница Алтайского края погибла, выпав из кабины колеса обозрения

В Алтайском крае женщина погибла, выпав из кабины колеса обозрения в городском парке. По факту падения организована проверка. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.

По предварительной информации, в обеденное время 29 июля жительница города Рубцовск решила покататься на аттракционе в парке. Однако во время движения колеса женщина выпала из кабины. От полученных травм она скончалась на месте.

Обстоятельства смерти россиянки выясняются. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил местной прокуратуре организовать проверку соблюдения требований безопасного функционирования аттракционной техники. Результаты покажут, есть ли основания принимать меры прокурорского реагирования или нет.

Ранее девушка застряла волосами в аттракционе и лишилась скальпа. Это произошло в Великобритании. После случившегося пострадавшую госпитализировали.

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