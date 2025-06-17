Сотрудники приняли крики за веселье: россияне сломали ноги после просмотра фильма в кинотеатре 9D в Китае

В Китае группа российских туристов пострадала во время посещения кинотеатра 9D. У пострадавших диагностировали переломы ног и ушибы ребер, передает Telegram-канал Mash.

Музыканты из РФ приехали в Хэйхэ, чтобы дать там концерт. Перед выступлением артисты посетили местный кинотеатр 9D. В зале, как позже выяснилось, сломались кресла. Через пару минут после начала шоу они перевернулись вместе с гостями из России.

Сотрудники аттракциона не помогли оказавшимся в беде туристам, так как приняли их крики за веселье. Тем не менее помощь пострадавшие все же получили. Хотя, по информации СМИ, не самую качественную. Так, по словам россиян, машина скорой не была оборудована специальными приспособлениями для перевозки пациентов. После визита в госпиталь музыкантов отпустили в отель.

Ранее сообщалось, что десятки россиян лежат под капельницами в Турции. У них началась аллергия из-за солнца.