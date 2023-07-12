Ради денег и квартиры: подростки скинули с моста беременную девушку, но она чудом выжила

В Магаданской области 17-летний парень и 16-летняя девушка скинули с моста беременную жительницу с целью ограбления. 18-летняя будущая мама была знакома с несовершеннолетними. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Магаданской области.

По данным источника, все произошло в поселке Ола. Молодые люди сговорились, чтобы избавиться от знакомой и поселиться в арендуемой квартире, а также похитить ее денежные средства. Свой замысел они осуществили в минувшие выходные, в ночь на 9 июля.

Отмечается, что пара придумала, как привести девушку к мосту, а после юноша скинул ее. Они надеялись, что беременная умрет от удара об воду, а ее тело унесет в море. Злоумышленники также отправили с телефона жертвы ложное сообщение родственникам. Но девушка спаслась благодаря мужчине, который услышал ее крики.

СМИ пишут, что будущая мама госпитализирована, ее здоровью ничего не угрожает. Сбросивший девушку с моста юноша заключен под стражу, его подруга находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали о том, как на Урале беременная продавщица остановила грабителя в алкомаркете. Нетрезвый мужчина пытался украсть бутылку с алкоголем, а после того, как его заметили, угрожал сотрудникам ножом.

Еще одна история произошла в Колпино. Там охранник магазина ударил кулаком до сотрясения 18-летнюю беременную девушку. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и угрозой прерывания беременности.