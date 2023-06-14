На Урале беременная продавщица остановила грабителя в алкомаркете

12 июня в Картинске Свердловской области продавщица остановила грабителя. Нетрезвый мужчина пытался украсть бутылку с алкоголем, а после того, как его заметили, угрожал сотрудникам ножом.

Об этом сообщает mk.ru.

Будучи на шестом месяце беременности, одна из продавщиц обезвредила грабителя. Как выяснилось, она схватила его за шею и бросила на пол. После того, как мужчина пытался подняться, женщина начала его душить.

Когда злоумышленнику все-таки удалось подняться, он набросился на продавщицу с кулаками, однако она смогла схватить его и оба упали на пол.

Впоследствии грабителя все же выгнали из магазина. Сама продавщица прокомментировала инцидент в магазине так: «Начал угрожать, что он всех сейчас зарежет, кидался на меня с кулаками — ну и получил по зубальнику».

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