Черепно-мозговая травма и угроза выкидыша: охранник ударил кулаком беременную в магазине

На Пролетарской улице в Колпино девушку госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и угрозой прерывания беременности после того, как ее избил охранник.

Об этом сообщает «78.ru».

Причина, по которой охранник ударил беременную, пока не установлена. Однако известно, что мужчина ударил 18-летнюю девушку по голове так, что она была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. В настоящий момент она находится на 8-й неделе беременности. Жизнь малыша под угрозой.

По факту данного инцидента проводится проверка. Также сообщается, что девушку несколько раз задерживали за употребление алкогольных и наркотических веществ. Более того, ей было предъявлено обвинение в воровстве.

Недавно мы писали, что беременная на шестом месяце продавщица алкомаркета смогла остановить грабителя. После того как нетрезвый вор попытался украсть бутылку спиртного и угрожал сотрудникам ножом, женщина повалила его на пол и стала бить.