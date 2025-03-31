Пытавшаяся сжечь бывшего возлюбленного россиянка попала на видео

В Новосибирске женщина попыталась сжечь экс-возлюбленного вместе с машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попало видео, на котором 37-летняя россиянка попыталась навредить имуществу бывшего и ему самому. Сначала она вылила горючее на машину, а затем подожгла ее. Мужчина чудом успел выбежать из авто и принялся тушить пожар.

По информации источника, россиянка захотела отомстить экс-избраннику после ссоры. Ее уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее калужанин поджег мать за отказ дать ему телефон и спалил дотла дом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Нижегородской области женщина пыталась сжечь спящего сына после ссоры.