Опубликовано 31 марта 2025, 12:171 мин.
Пытавшаяся сжечь бывшего возлюбленного россиянка попала на видео
В Новосибирске женщина попыталась сжечь экс-возлюбленного вместе с машиной.
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В Новосибирске женщина попыталась сжечь экс-возлюбленного вместе с машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В распоряжение источника попало видео, на котором 37-летняя россиянка попыталась навредить имуществу бывшего и ему самому. Сначала она вылила горючее на машину, а затем подожгла ее. Мужчина чудом успел выбежать из авто и принялся тушить пожар.
По информации источника, россиянка захотела отомстить экс-избраннику после ссоры. Ее уже задержали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее калужанин поджег мать за отказ дать ему телефон и спалил дотла дом. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в Нижегородской области женщина пыталась сжечь спящего сына после ссоры.