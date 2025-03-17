Калужанин поджег мать за отказ дать ему телефон и спалил дотла дом

Житель Боровска Калужской области повздорил с матерью, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, 15 марта 35-летний мужчина вступил в перепалку с 60-летней женщиной. Как утверждают источники РЕН ТВ, конфликт возник из-за нежелания последней давать сыну телефон. В ходе ссоры мужчина разгневался, плеснул на мать горючим и воспламенил ее. После он спешно покинул место происшествия.

Пострадавшей удалось связаться со службами спасения. Она была госпитализирована с термическими ожогами 95% тела, также в результате действий ее сына сгорел дотла дом, в котором развернулась драма. Сам подозреваемый уже задержан.

Ранее мы писали о том, что в Нижегородской области женщина пыталась сжечь спящего сына после ссоры.