Россиянка пыталась сжечь спящего сына

В Нижегородской области женщина пыталась сжечь сына. Она решилась на преступление после ссоры.

Подробности сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как установило следствие, в ноябре 2024 года в городе Балахны женщина подожгла постельное белье, где спал сын. После этого она вышла из комнаты.

Мужчина проснулся и вовремя вызвал спасательные службы, пожар оперативно ликвидировали.

Женщине предъявили обвинение по статье о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Уточняется, что преступление было совершено в многоквартирном доме. Женщина признала вину. Уголовное дело расследовано, его направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области отец поджег дом, в которым были жена и четверо детей. Им удалось выбраться через окно.