Пытался отскочить: мужчину с двухлетним ребенком на руках сбил поезд

В Воронежской области поезд сбил мужчину с двухлетним ребенком на руках. Все произошло на станции Грязи-Воронежские в городе Грязи. В распоряжении телеканала «360» оказалось видео с места случившегося.

По данным источника, все произошло днем 11 июля. 42-летний житель с сыном на руках начал переходить пути прямо перед приближающимся составом. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина идет с ребенком вдоль платформы и не смотрит по сторонам. Он начал движение через пути, а поезд заметил только когда он сдвинулся с места.

Отец попытался быстро уйти в сторону, но его все равно задело. В следственном управлении рассказали журналистам, что мужчина и его сын находятся в больнице с различными травмами.

Ранее мы писали о том, как в поезде Барнаул-Адлер пьяный пассажир порезал своих приятелей ножом. Один из мужчин в купе был пьян и набросился на своего приятеля с ножом, несмотря на то, что они были хорошо знакомы и в поездке общались спокойно. Одному знакомому мужчина перерезал горло, второго ранил в голову. Последнему удалось выползти в коридор, где ему пытались помочь другие пассажиры.

Еще одна история произошла в Подмосковье. Там поезд насмерть сбил студентку, которая спешила и боялась опоздать на экзамен. Прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь.