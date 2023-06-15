В Подмосковье поезд насмерть сбил студентку, которая спешила и боялась опоздать на экзамен

В Подмосковье 20-летняя студентка спешила на электричку, чтобы не опоздать в институт на экзамен, но была сбита товарным поездом. Прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь.

Трагедия произошла на платформе «Москворецкая» утром 14 июня. Девушка уже подходила к станции и увидела, как электричка останавливается.

Как пишет сайт mk.ru, она могла испугаться, что не успеет сесть на этот поезд и придется ждать следующего. Тогда студентка могла опоздать на экзамен.

Она решила поспешить и побежала через пути в месте, не оборудованном светофором. Студентка не увидела товарного поезда – он ехал в противоположном направлении.

Выяснилось, что погибшая росла в благополучной семье, жила вместе с родителями. По факту смерти начата проверка.

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