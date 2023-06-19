В поезде Барнаул-Адлер пьяный пассажир порезал своих приятелей ножом
Пассажир поезда Барнаул-Адлер устроил кровавую резню в купе со своими друзьями.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Один из мужчин в купе был пьян и набросился на своего приятеля с ножом, несмотря на то, что они были хорошо знакомы и в поездке общались спокойно.
Одному знакомому мужчина перерезал горло, второго ранил в голову. Последнему удалось выползти в коридор, где ему пытались помочь другие пассажиры.
«А тот мужчина прыгал и пытался их дорезать. Его всячески останавливали», — вспоминает пассажирка поезда.
Она также добавила, что, когда поезд доехал до станции, преступника задержали, а пострадавшие были госпитализированы. Пассажирка также добавила, что виновник все время кричал.
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