В поезде Барнаул-Адлер пьяный пассажир порезал своих приятелей ножом

Пассажир поезда Барнаул-Адлер устроил кровавую резню в купе со своими друзьями.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Один из мужчин в купе был пьян и набросился на своего приятеля с ножом, несмотря на то, что они были хорошо знакомы и в поездке общались спокойно.

Одному знакомому мужчина перерезал горло, второго ранил в голову. Последнему удалось выползти в коридор, где ему пытались помочь другие пассажиры.

«А тот мужчина прыгал и пытался их дорезать. Его всячески останавливали», — вспоминает пассажирка поезда.

Она также добавила, что, когда поезд доехал до станции, преступника задержали, а пострадавшие были госпитализированы. Пассажирка также добавила, что виновник все время кричал.

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