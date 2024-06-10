«Пытался что-то доказать»: у выпавших из окна матери и сына был конфликт

В квартире на западе Москвы, где проживали мать и сын, выпавшие из окна, обнаружили нож и следы крови. Источник РЕН ТВ сообщает, что перед случившимся у родственников могла вспыхнуть ссора.

10 июня тела женщины и подростка нашли около многоэтажного дома на Крылатской улице. Появилась информация о том, что могло произойти между членами семьи. Выяснилось, что умершие являются матерью и сыном.

«Предварительно, подросток пытался что-то доказать матери, и в итоге выпал из окна. Через пару минут женщина выпала следом», – отметил собеседник.

В сообщении говорится, что спасти их не удалось. Известно, что глава семейства находится в ОАЭ.

Ранее мы писали о том, что выпавшей из окна москвичкой является 53-летняя женщина с душевным расстройством. Родственники сообщили журналистам, что она страдала от душевного заболевания и отказывалась от лечения. В какой-то момент у нее начались приступы, она писала родным странные сообщения, где говорила о раке.

Также стали известны подробности состояния петербургской модели, которая впала в кому после сеанса по нанесению тату на дому. Оказалось, что 24-летняя девушка умерла через неделю.