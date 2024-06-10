Врачи неделю боролись за ее жизнь: петербургская модель скончалась после похода к тату-мастеру

Петербургские врачи не смогли спасти 24-летнюю девушку после сеанса домашней татуировки. За жизнь модели боролись на протяжении недели, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, причиной смерти петербурженки стал анафилактический шок. Во время сеанса домашней татуировки девушке ввели четыре ампулы по 0,2 мл. Таким образом мастер хотел уменьшить болевые ощущения клиентке, но та потеряла сознание.

В больнице у жительницы Северной столицы диагностировали отравление неизвестным веществом. У девушки случилась клиническая смерть, а через неделю врачи констатировали биологическую.

По информации журналистов, использование 10% раствора лидокаина в большом количестве, как в случае модели, опасно для жизни. Кроме того, заниматься вводом такой анестезии должен человек с медицинским образованием.

Ранее тату-мастер Вячеслав Волков дал большое интервью для сайта «Страсти» Он рассказал, что рисунки помогают от изъянов и депрессии.