Отказывалась от лечения: москвичка с душевным расстройством выпала из окна вслед за сыном

В Москве выясняют обстоятельства гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. По данным mk.ru, женщина страдала от душеного расстройства.

Журналистам стало известно, что погибшей является 53-летняя москвичка. Вместе с ней под окнами дома нашли 15-летнего подростка. Он является сыном женщины.

Жительница Москвы, по информации mk.ru, страдала от душевного заболевания и отказывалась от лечения. Сначала она могла погубить подростка, а затем могла уйти из жизни. Такую версию выдвинули родственники

«Накануне трагедии она написала подруге, мол, приезжай, у меня рак 4-й степени, забери сына. Оказалось, это были ее фантазии», — поделились близкие погибшей женщины.

Ранее сообщалось, что завернутый в одеяло и покрытый бурыми пятнами труп младенца нашли в Петербурге. На нем были признаки разложения.