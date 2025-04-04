Воздушный шар с российскими туристами упал во время экскурсии в ОАЭ

В ОАЭ во время экскурсионного тура упал воздушный шар с россиянами на борту. Два человека погибли. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По информации источника, группа из 12 туристов организовала часовую прогулку на воздушном шаре. Среди них были две гражданки России. Отмечается, что пассажиры долго не могли взлететь, а когда оторвались от земли, то судно начало дергаться. Тем не менее, шаг смог набрать высоту, но в какой-то момент резко накренился в сторону и стал падать.

Очевидцы рассказали, что корзина с людьми кувыркалась по земле. Часть пассажиров выпали после падения, так как оторвались ремни безопасности.

Всех пострадавших госпитализировали в среднем и тяжелом состоянии. Двоих врачам спасти не удалось, они скончались. Сообщается, что это были иностранные граждане – мужчина и женщина. Россиянки живы, но получили серьезные травмы.

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