Россиянка упала в колодец и провела там 16 часов со сломанной ногой

Жительница села Жариково Пограничного района Приморского края провалилась в колодец, сломала ногу и 16 часов просидела по пояс в воде. Об этом в личном Telegram-канале сообщил местный общественный деятель Максим Чихунов.

По данным портала «Вести Приморье», ЧП произошло накануне. По словам семьи потерпевшей, вечером женщина отправилась к лесу, чтобы собрать вербу, однако домой уже не вернулась. Утром они стали обходить соседние дома, выясняя, не знают ли жильцы, где может быть пропавшая родственница. Около 11 утра россиянку нашли в колодце на территории заброшенной пилорамы. Ее достали спасатели. Выяснилось, что потерпевшая при падении сломала ногу и более 16 часов просидела по пояс в воде. Ее доставили в местную больницу.

Уточняется, что подобный случай не первый, когда в колодец попадает человек. В минувшем году в него провалился другой сельчанин, который отправился по дрова.

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