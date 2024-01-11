Пылающая россиянка разбудила супруга и упала без сознания

В Москве местная жительница загорелась в квартире на проспекте Шокальского. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло 8 января. Пожилой мужчина проснулся от криков жены: пылающая женщина вломилась в комнату и упала без сознания. Муж попытался потушить огонь с помощью одеяла, после чего вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи обнаружили москвичку в бессознательном состоянии.

Женщина скончалась вечером 10 января, несмотря на старания медиков.

В настоящий момент точная причина ЧП неизвестна. Уточняется, что в квартире были две пластиковые бутылки с неизвестным веществом. Супруг погибшей пока не может рассказать детали произошедшего.

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