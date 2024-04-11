Пятимесячный младенец насмерть замерз в неотапливаемом помещении под Астраханью

Под Астраханью умер пятимесячный младенец, которого мать оставила одного в неотапливаемом помещении. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как стало известно, в марте 2024 года женщина бросила своего маленького ребенка в холодном доме, что и привело к его кончине. Где в этот момент находилась сама родительница, и по какой причине малыш находился один – пока неизвестно.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье за оставление ребенка в опасности. На данный момент ведется расследование. Информации о задержании подозреваемой нет.

Ранее в Калининграде девочка обожгла годовалого ребенка 70% уксусом, пролив его в коляску. Когда покраснения на коже малыша заметила его мать, она принялась промывать их водой, но это не помогало. Поэтому женщине пришлось обращаться за помощью к медикам.

Также недавно в Ленобласти врачи обнаружили в желудке и кишечнике двухлетнего ребенка 124 инородных тела. Это были небольшие магнитные шарики. Предположительно, мальчик глотал их в течение нескольких дней.