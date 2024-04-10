В Ленобласти в желудке и кишечнике двухлетнего ребенка нашли 124 инородных тела

В Ленинградской области врачи обнаружили в желудке и кишечнике двухлетнего ребенка 124 инородных тела. Это были магнитные шарики, которые, вероятно, мальчик глотал на протяжении нескольких дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

По данным источника, о предметах внутри мальчика стало известно после рентгенограммы. Затем была проведена эзофагогастродуоденоскопия, доказавшая, что в желудочно-кишечном тракте у малыша находились разноцветные магниты. Тогда было принято решение экстренно их доставать.

Первые 100 инородных тел удалось извлечь при помощи инструментов «сачок», «крысиный зуб», «четырехлапковый захват». Однако остальные 24 магнита прошли дальше желудка. Также из-за них в двух разных отделах образовались перфорации. Поэтому пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

В итоге врачам удалось помочь маленькому пациенту. Сейчас он уже восстанавливается, и его жизни ничего не угрожает. По версии медиков, ребенок несколько дней проглатывал шарики. Предварительно, они находились внутри его организма трое суток.

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