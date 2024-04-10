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Опубликовано 10 апреля 2024, 15:56
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В российском городе девочка обожгла младенца, вылив 70% уксус в коляску

В Калининграде годовалого ребенка обожгли 70% уксусом, пролив его в коляску.
В российском городе девочка обожгла младенца, вылив 70% уксус в коляску

© Freepik

В Калининграде восьмилетняя девочка обожгла годовалого ребенка 70% уксусом, пролив его в коляску. Об этом сообщает «Калининград online».

По информации источника, школьница шла к своей бабушке с 70% уксусом, но по дороге у нее развязался шнурок. Она рухнула на землю и разлила жидкость в коляску годовалой девочки.

Позднее мать пострадавшего малыша обнаружила у нее ожоги. Уточняется, что они продолжали краснеть даже после того, как их обмыли водой.

Россиянка обратилась к соседям, и тогда девочка, разлившая уксус, рассказала, что произошло. Примечательно, что прощения школьница не попросила.

Родительница потерпевшего ребенка обратилась в больницу. Врачи передали информацию о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что школьная охранница соблазнила 14-летнего подростка в Подмосковье.