Россиянка побила участкового букетом за отказ воспользоваться уборной

В городе Тихорецк гражданка явилась в опорный пункт полиции, чтобы забрать оставленное там заявление. Как это часто бывает, сотрудники не сразу обратили внимание на россиянку, а обратив, отметили, что не смогут сиюминутно рассмотреть ее обращение.

Раздосадованная женщина какое-то время подождала в участке, но затем вышла на улицу и принялась рвать цветы, растущие в клумбе перед зданием полиции.

Увидев это, к ней вышел участковый и постарался остановить её.

Женщина и в этот раз готова была пойти навстречу, если бы мужчина не отказал ей в посещении уборной полицейского отделения.

Отказ настолько вывел женщину из себя, что она бросилась избивать сотрудника полиции букетом.

Как сообщает Lenta.ru, участковый остался цел, а вот в отношении женщины составили административный протокол.